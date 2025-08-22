قبل طرح سيتي راي الجديدة كليًا.. قائمة بأسعار سيارات جيلي في مصر

كتب - محمد جمال:

تستعد علامة جيلي التجارية الصينية إلى تقديم سيارتها سيتي راي الكروس أوفر الجديدة كليًا لعملاء السوق المصري لأول مرة على الإطلاق خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تصبح سيتي راي سابع الخيارات المتاحة من علامة جيلي عبر وكلائها المحليين، إذ يتوفر في السوق المحلي حاليًا 6 طرازات تتنوع بين سيدان وSUV رياضية وكروس أوفر وكهربائية.

فيما يلي استعراض لسيارات جيلي المتاحة بمصر حاليًا وأسعارها الرسمية:

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي GX3 PRO

تقدم جيلي GX3 PRO الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 850 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

جيلي ستار راي

تتوفر ستار راي ستقدم بـ4 فئات بأسعار تبدأ من مليون و599 ألف جنيه للفئة للفئة الأولى، ومليون و699 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بمليون و799 ألف جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 2 مليون 49 ألف جنيه.

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

جيلي كول راي

تقدم جيلي كولراي المجمعة المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بينما تأتي النسخة المستوردة من كولراي موديل 2025 بأسعار رسمية تبدأ من مليون 350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 440 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 580 ألف جنيه للفئة الثالثة.

وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

جيلي أوكافانجو

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بفئة وحيدة بالسوق المصري سعرها مليون و 769 ألف جنيه.

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

جيلي جيومتري C

تعد جيلي جيومتري C الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية في مصر.

وتتوفر جيومتري C وفقًا لآخر قائمة أسعار معلنة من الوكلاء المحليين بموديل 2024 وتباع بأسعار تبدأ من مليون و699 ألف جنيه للفئة 400 KM، ومليون و799 ألف جنيه للفئة 550 KM.

