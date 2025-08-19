علامة صينية جديدة تنضم إلى السوق المصري خلال ساعات.. التفاصيل

كتب- محمود أمين :

تستعد شركة جي بي أوتو لإطلاق علامة ديبال المتخصصة في السيارات الكهربائية والهجينة المتطورة في السوق المصري خلال ساعات.

وتعد "ديبال" التابعة لشركة شانجان الصينية من العلامات الواعدة في قطاع السيارات الجديدة المعتمدة على الطاقة الكهربائية وأنظمة المدى الممتد.

وقد شهدت العلامة الصينية نموًا سريعًا منذ انطلاقها، حيث قدمت الشركة عدة طرازات متنوعة تشمل السيدان والكروس أوفر.

نستعرض فيما يلي أبرز طرازات علامة "ديبال" المتوفرة عالميًا ويتوقع أن تنضم قريبًا إلى السوق المصري:

ديبال L03

تنتمي لفئة السيدان المتوسطة بتصميم ليفت باك، وتتوفر بنسختين، الأولى كهربائية بقوة 218 حصان بمدى يصل إلى 700 كيلومتر، والثانية تعتمد على تقنية المدى الممتد بمحرك بنزين 1.5 لتر يعمل كمولد كهربائي، بقوة 285 حصان، ليصل المدى إلى 1,200 كيلومتر.

ديبال L07

تقديم نسخة مطورة من السيارة SL03 باسم L07، معززة بتقنيات متقدمة من شركة هواوي، بينما حافظت على نفس اختيارات منظومة الدفع لديبال L03.

ديبال S07

كروس أوفر مزودة بمحرك كهربائي بقوة 215 حصان، أو بنظام مدى ممتد يتكون من محرك بنزين 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 235 حصان.

ديبال G318

سيارة كروس أوفر مزودة بمحرك بنزين 1.5 لتر بشاحن تيربو مع محرك كهربائي بقوة 248 حصان. وفي النسخ ذات الدفع الكلي، تضاف وحدة كهربائية أمامية بقوة 176 حصان لتصل القوة الإجمالية إلى 424 حصان.

ديبال S05

كروس أوفر مدمجة تُطرح بنسخة كهربائية بقوة 235 حصان بمدى 510 كيلومتر، أو نسخة مدى ممتد بقوة 215 حصان ومدى يصل إلى 1,234 كيلومتر.

ديبال S09

هي SUV كبيرة الحجم بنظام مدى ممتد فقط، مجهزة بمحرككين الأول بقوة 310 حصان وآخر بقوة 176 حصان.

