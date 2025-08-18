كتب - محمود أمين:

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يزداد اهتمام شريحة كبيرة من العائلات وطلاب الجامعات بالبحث عن سيارة صغيرة عملية تلبي احتياجات التنقل اليومي من وإلى الجامعات، وتمتلك شخصية شبابية تناسب هذه الفئة العمرية.

وتقدم شركة مودرن موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سوزوكي التجارية، سيارتها سويفت موديل 2025 الجديدة هاتشباك الصغيرة عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 849.900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سوزوكي سويفت 2025 الجديدة بمصر:

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تستطيع سوزوكي سويفت استنادًا إلى قوة محركها الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، وتستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

يبلغ طول سوزوكي سويفت الإجمالي 3.860 ملم، وعرضها الكلي 1.735 ملم، وارتفاعها 1.520 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.450ملم.

سوزوكي سويفت مزودة بعد من تجهيزات الأمان أبرزها وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

كما يتوفر بها كاميرا خلفية ودعم للتوازن أثناء صعود المرتفعات HSA ومراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتأتي فئات سوزوكي سويفت الأعلى بحساسات ركن خلفية مع كاميرا، ونظام HHC للتحم في الثبات عند المرتفعات.

تقدم سويفت الجديدة بإضاءة خلفية LED وتكييف أوتوماتيك وبلوتوث، بالإضافة إلى مفتاح ذكي وتشغيل لمحرك عبر الزر وضم كهربائي للمرايا الجانبية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

اقرأ أيضًا:

في أغسطس.. أرخص 5 سيارات "أوتوماتيك" بمصر تبدأ من 705 آلاف جنيه

SN أوتوموتيف تفتح باب الحجز لأول دفعة من سيارات دونج فينج

كيا تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة بسبب قاتل.. والإصلاح مجانًا