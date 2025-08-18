أهمية الشاحن الجوال للسيارة الكهربائية .. تعرف عليها

برلين (د ب أ)

تعد الشواحن الجوالة وسيلة فعالة تتيح للمرء الانطلاق بالسيارات الكهربائية في الرحلات الطويلة إلى الأماكن، التي لا يتوفر فيها شبكة كثيفة لمحطات التزود بالطاقة.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أنه يمكن للمرء قضاء عطلات طويلة بواسطة السيارات الكهربائية، حتى خارج نطاق تغطية شبكة محطات الطاقة بدون مشاكل، ولكن بشرط توافر تجهيزات الشحن الجوالة المناسبة.

وأضافت المجلة الألمانية أنه عند السفر إلى خارج البلاد أو في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة يمكن لأصحاب السيارات الاستفادة مما يعرف باسم الشواحن الحائطية الجوالة، وهي عبارة عن صناديق تحكم ذكية تعمل كحلقة وصل بين السيارة ومصدر الإمداد بالطاقة الكهربائية، ولا يقتصر استعمال هذه الشواحن الجوالة على محطات الشحن العامة القياسية، ولكن يمكن استخدامها أيضا مع مقابس المنازل والمخيمات والمقابس الصناعية.

الشاحن الجوال من "أمبيرفيلد"

تقدم شركة "أمبيرفيلد" حلا اقتصاديا للمبتدئين في رحلات التخييم؛ حيث يمتاز الشاحن الجوال “Charger compact.lite” بكابل ثابت من النوع 2 وبطول 6 أمتار تقريبا ومجهز بقابس CEE أزرق، وبالتالي فإنه يتوافق مع الوصلات القياسية في الكثير من مواقع التخييم.

ويقوم الشاحن أحادي الطور بشحن السيارات الكهربائية بقدرة تصل إلى 7ر3 كيلووات عند جهد 230 فولت، مما يجعله أسرع بكثير من المقبس المنزل العادي، ويصل وزن الشاحن الجوال من شركة "أمبيرفيلد" إلى 8ر2 كجم، ويمتاز بسهولة الاستعمال، كما يتوافر حامل حائط قابل للقفل كأحد الملحقات التكميلية، وبالتالي يمكن استعماله بشكل دائم في المنزل.

الشاحن الجوال Go-e Charger

وإذا رغب أصحاب السيارات الكهربائية في اقتناء شاحن جوال بطاقة أعلى فيمكنهم الاعتماد على الشاحن الجوال “Go-e Charger Gemini Flex”، وهو صندوق حائط مرن من النمسا، ويشتمل الإصدار 11 كيلووات على قابس من النوع 2 على جانب السيارة بدلا من الكابل المثبت بشكل دائم، ولذلك يجب اصطحاب الكابل المناسب بشكل منفصل.

ويخرج من جسم الشاحن الجوال كابل قصير مزود بقابس CEE أحمر للتوصيل بمقابس ثلاثية الطور، كما يتوافر نظير تكلفة إضافية إصدار بقدرة 22 كيلووات، ويتم تأمينه بواسطة مصهر 32 أمبير، والميزة العملية في هذا الشاحن أنه يتوافر محول لكلا الإصدارين، يتيح إمكانية توصيل صندوق الشحن بمقابس Schuko أو مقابس التخييم القياسية.

الشاحن الجوال Juice Booster

تروج شركة "جوس تكنولوجي" السويسرية للشاحن الجوال “Juice Booster” من خلال المتانة الفائقة وتعدد الاستخدامات؛ حيث يتمتع بقدرة شحن تصل إلى 22 كيلووات وجسم مصنوع من الألومنيوم المقاوم للصدمات، ويدعم أكثر من 30 قابس محول مختلفا، وبالتالي يعتبر هذا الشاحن هو الخيار الأمثل بين حلول الشحن الجوال.

وأكدت الشركة السويسرية على أنه يمكن استعمال الشاحن الجوال “Juice Booster” مع أي منفذ كهربائي منزلي أو صناعي قياسي تقريبا في جميع أنحاء العالم، ولكن الجودة والمتانة تتطلب تكلفة باهظة؛ حيث تبدأ تكلفة الشاحن من 1000 يورو.

وبدلا من ذلك، تتوافر مجموعات تشتمل على عدة محولات، كما يمكن شراء هذه المحولات بشكل فردي، علاوة على توافر حوامل حائط للشاحن الجوال “Juice Booster”، وهو ما يتيح إمكانية استعمال الشاحن الجوال كصندوق حائط.

وإلى جانب الموديل “Booster 2” توفر الشركة السويسرية الإصدار “Booster 3 Air” الأصغر حجما، والتي يمتاز بإمكانية الاتصال بالتطبيقات، ولكنه بقدرة محدودة تبلغ 11 كيلووات.