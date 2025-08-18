بعد تقديم كيا k4 بديلة سيراتو ..تعرف على أسعار جراند سيراتو كسر زيرو

كتب- محمود أمين :

أصبح سوق السيارات المستعملة هو المفضل لبعض العملاء الذين يبحثون عن سيارات "كسر زيرو" بحالة جديدة، خاصة مع اختفاء سيارات شهيرة وموثوقة مثل كيا جراند سيراتو التي استبدلها الوكيل المحلي بالنسخة الأحدث التي تحمل أسم k4، نتناول خلال هذا التقرير مواصفات ومتوسط أسعار سيارة كيا السيدان "كسر زيرو":

تتفاوت أسعار سيارة كيا المستعملة في السوق المصري بين 750 ألف جنيه و 900 ألف جنيه، حيث يعتمد السعر النهائي على عدة عوامل، أبرزها الفئة، الحالة الفنية، والمسافة المقطوعة.

تتميز كيا جراند سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد 130 حصانًا و 155 نيوتن.متر من عزم الدوران. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. تصل السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، فيما تصل إلى سرعة قصوى 190 كم/ساعة. بالنسبة لاستهلاك الوقود، تستهلك السيارة 6.9 لترًا لكل 100 كم في المتوسط.

ما يميز كيا جراند سيراتو في سوق السيارات المستعملة هو قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها مقارنة ببعض المنافسين، فضلًا عن كونها واحدة من السيارات التي تتمتع بسمعة قوية من حيث الاعتمادية، مع توافر قطع غيارها بأسعار متنوعة في السوق.

على الرغم من مزايا جراند سيراتو، إلا أن أسعارها في سوق المستعمل قد تعتبر مرتفعة مقارنة بالقيمة التي تقدمها.