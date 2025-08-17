مرسيدس تطلق نسخة خاصة من مايباخ S 680 لـ25 شخص فقط حول العالم.. صور

شتوتجارت. د ب أ

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق الموديل الخاص Edition Emerald Isle من أيقونتها Maybach S 680 الفارهة، والذي يقتصر إنتاجه على 25 نسخة فقط.

طلاء ثنائي الألوان

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص Maybach S 680 Edition Emerald Isle الجديد يتألق بطلاء ثنائي الألوان، هما الأخضر Mid Ireland الميتالك والأبيض Moonlight الميتالك.

أما المقصورة الداخلية رباعية المقاعد فتكتسي بجلد نابا الفاخر المصنوع يدويا، والذي يزهو باللون البني الفاتح، كما أنها تزدان بعناصر زخرفية تتألق بطلاء البيانو الأسود والكروم الفضي، بالإضافة إلى ثلاجة.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل الخاص Maybach S 680 Edition Emerald Isle الجديد على سواعد محرك تربو مزدوج مكون من 12 أسطوانة بسعة 6 لتر، والذي يزأر بقوة 457 كيلووات/621 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 900 نيوتن متر.

