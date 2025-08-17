كتب - محمود أمين:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 113 ألف مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)

كما خضع 2485 سائقًا للفحص تبين تعاطي 184 سائقا للمواد المخدرة؛ وفي التقرير الآتي استعراض لقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات بأنواعها:

تنص المادة 76 من قانون المرور على أن كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو يسير عكس الاتجاه في الطريق العام سواء داخل المدن أو خارجها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

كما أوضحت المادة أنه إذا نتج عن هذه المخالفة إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وفي حال ترتب على الواقعة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أحدهم بعجز كلي، شدّد القانون العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وبحسب نص المادة نفسها، فإنه في جميع الأحوال يُقضى بإلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز إصدار رخصة جديدة إلا بعد انقضاء مدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها على المخالف.

اقرأ أيضًا:

في أغسطس.. أرخص 5 سيارات "أوتوماتيك" بمصر تبدأ من 705 آلاف جنيه

SN أوتوموتيف تفتح باب الحجز لأول دفعة من سيارات دونج فينج

كيا تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة بسبب قاتل.. والإصلاح مجانًا