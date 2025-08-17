انخفاض أسعار لينك آند كو 06 بقيمة 149 ألف جنيه.. التفاصيل

كتب - محمود أمين:

كشفت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة Lynk&Co عن أحدث قائمة أسعار للعلامة الصينية الجديدة، والتي شملت تخفيضًا بقيمة 149 ألف جنيه على جميع فئات السيارة 06 الـSUV متعددة الأغراض.

وجاءت السيارة لينك أند كو 06 بعد التخفيض وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة بـ1.250.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية أصبح سعرها الجديد 1.350.000 جنيه، أما الفئة الثالثة قدمت بسعر 1.450.000 جنيه

تعتمد السيارة 06 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يولد قوة 178 حصان مع عزم دوران 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، وسرعتها القصوى 195 كم/س مع معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما أنظمة السلامة فجاءت شاملة لجميع الفئات، حيث تضم وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، نظام فرامل يد إلكترونية، حساسات وكاميرا خلفية، مثبت سرعة، أنظمة مانعة للانقلاب ومساعدة عند صعود المرتفعات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات وهيكل خارجي عالي المتانة.

وتنفرد الفئة الثانية بمزايا إضافية مثل كاميرا 360 درجة، رصد البقعة العمياء، مساعد تغيير الحارة المرورية، والتنبيه من السيارات العابرة عند الرجوع للخلف. بينما جاءت الفئة الثالثة بباقة القيادة الذكية بشكل قياسي، والتي تضم مثبت سرعة تكيفي وذكي، فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية.

اقرأ أيضًا:

في أغسطس.. أرخص 5 سيارات "أوتوماتيك" بمصر تبدأ من 705 آلاف جنيه

SN أوتوموتيف تفتح باب الحجز لأول دفعة من سيارات دونج فينج

كيا تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة بسبب قاتل.. والإصلاح مجانًا