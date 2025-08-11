بويك تكشف عن شكل السيارات الكهربائية في المستقبل.. شاهدها

واشنطن - (د ب أ):

أزاحت شركة بويك الأمريكية لصناعة السيارات الفارهة، الستار عن سيارتها Electra Orbit Concept الاختبارية، والتي تكشف عن تصورها لمستقبل السيارات الكهربائية الفاخرة.

مظهر مهيب

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Electra Orbit Concept الاختبارية تأتي بهيكل يمتد لما يقرب من ستة أمتار، كما يرتكز على عجلات ضخمة مقاس 24 بوصة، بينما يمنح التصميم الخلفي الممتد إلى ما بعد المحور الخلفي السيارة مظهرا مهيبا، فضلا عن الطلاء المعدني الفضي اللامع.

وتؤكد السيارة على ملامحها المستقبلية من خلال الاستغناء عن المقابض التقليدية للأبواب، كما حلت محل المرايا الجانبية كاميرات صغيرة، فيما تظل الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية مخفية حتى لحظة تشغيلها.

واعتمدت بويك في تصميم السيارة Electra Orbit Concept الاختبارية على أبواب جانبية تفتح بشكل متعاكس، ثم ترتفع للأعلى بتصميم مقصّي، مع الاستغناء عن العمود الأوسط لتوفير مساحة دخول رحبة.

سقف زجاجي ضخم

ويغطي المقصورة سقف زجاجي ضخم، يكشف عن مقصورة داخلية مشرقة وواسعة بتصميم بسيط وأجواء شبيهة بالصالونات المنزلية. وتهيمن على لوحة العدادات شاشة XL ممتدة بكامل عرضها، كما تحتل كرة زجاجية مضيئة موقع التحكم المركزي على الكونسول العائم، مدعومة بواجهة هولوغرافية في الزجاج الأمامي.

ورغم اعتماد السيارة Electra Orbit Concept على تقنيات القيادة الذاتية، إلا أنها لم تتخل عن المقود التقليدي، لكن تم الاستغناء عن معظم أدوات التحكم والاستعمال المعتادة. وحرصت الشركة على توفير أقصى مستويات الراحة للركاب في الأمام والخلف.