ابتكار من بي واي دي يتيح شحن السيارات الكهربائية في 5 دقائق

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة "بي واي دي" النقاب عن المنصة “Super E-Platform 3.0 Evo” المتطورة المخصصة للسيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى وضع معايير جديدة للشحن السريع.

وأوضحت الشركة الصينية أن المنصة “Super E-Platform 3.0 Evo” المتطورة تتكون من نظام نقل حركة مطور حديثا ومزود بمحولات من كربيد السيليكون، وحزمة بطاريات بجهد 1000 فولت، ومحرك كهربائي عالي الكفاءة، والذي يمكن أن يصل إلى 30 ألف دورة في الدقيقة، مما يتيح الانطلاق من صفر إلى 100 كلم/ساعة في أقل من ثانيتين.

قدرة شحن 1000 كيلووات

ويوفر نظام الجهد بقدرة 1000 فولت تيارات بقدرة تصل إلى 1000 أمبير، وهي قدرة شحن نظرية تصل إلى 1000 كيلووات، ومن ثم يمكن شحن البطارية بطاقة كهربائية تسمح بقطع مسافة تصل إلى 400 كلم في غضون خمس دقائق فقط في ظل ظروف مثالية.

وأشارت "بي واي دي" إلى أنه سيتم الاعتماد على المنصة الجديدة في البداية في طرازين فاخرين، ألا وهما: السيارة Han L الصالون الرياضية بقوة تصل إلى 800 حصان والسيارة Tang L من فئة SUV بقوة تبلغ 650 حصان.