يبحث العديد من المقبلين بسوق السيارات المحلي عن أسعار السيارات المستعملة وخاصة الطرازات اليابانية، يأتي ذلك بالتزامن مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو، ما نتج عنه حالة من الهدوء والاستقرار بأسعار المستعمل.

ويضم التقرير التالي أبرز 5 سيارات يابانية مستعملة محدثة بأسعار اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس، وتبدأ أسعارها من 480 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار السيارات الـ5:

نيسان صني

تباع نيسان صني موديل 2021 كسر زيرو عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت 550 ألف جنيه، وتتحكم حالة السيارة في السعر النهائي.

زودت نيسان صني بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات، بقوة 108 حصان، وتتميز السيارة اليابانية بعدد جيد على مستوى تجهيزات الأمان، فزودت صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

سوزوكي ديزاير

تباع ديزاير 2020 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 480 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

سوزوكي سياز

تباع سياز موديل 2020 التي تنتمي لفئة السيدان العائلية بمواقع بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت بمتوسط سعري 690 ألف جنيه.

تعتمد سياز على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 104 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

سوزوكي سويفت

تباع سوزوكي سويفت 2020 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 620 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

سوزوكي سويفت تقدم بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 82 حصان، عزم أقصى 113 نيوتن. متر عند 4800 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات، تتسارع سيارة سوزوكي من الثبات حتى 100 كم /س خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 165 كم /س.

نيسان سنترا

يمكن للمقبلين على الشراء الحصول على نيسان سنترا 2020 بمواقع بيع السيارات المستعملة الإلكترونية بمتوسط سعري 600 ألف جنيه؛ ويتحكم فى السعر النهائي الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات المزودة بالسيارة.

زودت سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

