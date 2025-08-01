ضبط 1.5 مليون منتج مقلد من مرسيدس حول العالم في 2024

شتوتجارت - (د ب أ):

أصدرت شركة مرسيدس بنز الألمانية أمس الخميس، بيانا أعلنت فيه أن السلطات حول العالم قامت خلال العام الماضي بمصادرة كميات كبيرة من المنتجات المقلدة التي تحمل النجمة الثلاثية وهي العلامة التجارية المميزة لمرسيدس.

وأوضحت الشركة في بيانها أن العام الماضي شهد مصادرة أكثر من 5ر1 مليون منتج مقلّد للشركة المصنعة للسيارات، وذلك خلال 793 عملية تفتيش.

وقالت مرسيدس إنه نظرا لأن المنتجات المقلدة تشكل مخاطر جسيمة على مستخدمي الطرق وتتسبب في أضرار اقتصادية هائلة، فإنها تتعاون بشكل وثيق مع سلطات الجمارك ورقابة التجارة وجهات إنفاذ القانون لمكافحة عمليات التزييف.

يذكر أن عدد عمليات التفتيش التي جرت في هذا السياق في عام 2023 وصلت إلى 740 عملية أسفرت عن ضبط 6ر1 مليون منتج مقلّد.

وفَصَّلَتْ الشركة في بيانها أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط منتجات مثل فلاتر هواء مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال بسهولة، وأجزاء فرامل رديئة الجودة، ووسائد فرامل تحتوي على مواد خطيرة مثل الرصاص والزرنيخ

كما لفتت مرسيدس بنز إلى أن عصابات التزييف تستخدم بشكل متزايد المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع المنتجات المقلدة على نطاق واسع. حيث تمكن حراس العلامة التجارية التابعون للشركة العام الماضي من حذف أكثر من 212 ألف عرض لمنتجات مقلّدة تحمل علامة مرسيدس على شبكة الإنترنت.

ولتفادي شراء منتجات مقلّدة، نصحت الشركة المستهلكين بتفحص العروض المشبوهة بدقة، وقالت مرسيدس إن هناك مؤشرات تدعو المستهلكين لتوخي الحذر من بينها الأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ، ووجود عيوب واضحة في جودة المنتج، والبيع عبر مصادر (إلكترونية) مشبوهة.