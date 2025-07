كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض وزيادة وطرح فئة جديدة لعددا من طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر يوليو الجاري.

خفضت الشركة أسعار السيارتين نيسان سنترا بقيمة 111 ألف جنيه، وزيادة صني 25 ألف جنيه، فيما طرحت فئة جديدة من X-Trail بالإضافة إلى تخفيض عليها يقدر بـ 150 ألف جنيه.

ومع التغييرات الأخيرة بأسعار سيارات نيسان من زيادة وانخفاض بأسعار، يبحث العديد من المواطنين في مصر عن أسعار ومواصفات طرازات العلامة اليابانية بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري:

نيسان X-Trail

طرحت نيسان فئة جديدة من سيارتها X-Trail في مصر بالإضافة إلى تخفيض باقي فئاتها 150 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من 2 مليون و 50 ألف جنيه لفئة Accenta، والفئة N-Trek التي يتم طرحها لأول مرة سعرها الرسمي 2 مليون و 130 ألف جنيه، والفئة Tekna سعرها 2 مليون و 350 ألف جنيه.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

نيسان صني

ارتفعت أسعار نيسان صني 2026 الجديدة في مصر بقيمة 25 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها كالتالي:

أول فئة مانيوال بيز بسعر 645 ألف جنيه، بدون زيادة.

أول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 735 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 780 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه

ثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 810 ألف جنيه بدلاً من 795 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

نيسان سنترا

خفضت نيسان أسعار سيارتها سنترا 2026 الجديدة بقيمة 111 ألف جنيه، أصبحت تقدم بفئة واحدة سعرها الرسمي 888 ألف جنيه.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان قشقاي

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

تقدم نيسان مصر قشقاي الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

نيسان جوك

تعتمد نيسان نيسان جوك على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

نيسان Navara

تبدأ أسعار نيسان نافارا في السوق المصري للفئة SC YD25 MID 2WD MT XE Plus ذات الدفع الثنائي من مليون و 400 ألف جنيه، وتتوفر فئة DC YD25 MID 4WD MT XE Plus ذات الدفع الرباعي بسعر 4 ملايين و 325 ألف جنيه.

أما فئة DC YD25 HI 4WD AT SE Plus سعرها 4 ملايين و 725 ألف جنيه، بينما فئة DC YD25 HI 4WD MT LE Plus سعرها 5 ملايين و 375 ألف جنيه، وتتوفر الفئة الأعلى تجهيزًا والأوتوماتيك DC YD25 HI 4WD AT LE Plus بسعر 5 ملايين و 825 ألف جنيه.

