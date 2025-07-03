"سيارات أكل العيش".. تويوتا هاي ايس 15 راكب الجديدة في مصر بهذه الأسعار

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، حافلة الركاب "هاى ايس" Hiace - Van الجديدة في السوق المحلي بأربع فئات من التجهيزات خلال شهر يوليو الجاري.

وتعد تويوتا هاى ايس واحدة من السيارات المنشرة في مجال نقل الركاب، وخاصة بقطاع السياحة ونقل العاملين بالشركات والمصانع المختلفة.

تتوفر تويوتا هايس الجديدة وفقًا للمعلن بالموقع الرسمي لـ"تويوتا إيجيبت" بأسعار تبدأ من 970 ألف جنيه للنسخة Van، ومليون و428 ألف جنيه للنسخة Van/SR، ومليون و632 ألف جنيه للنسخة Standard، والفئة Full Option بمليون و870 ألف جنيه، والنسخة Highline بمليونين و99 ألف جنيه.

تعتمد تويوتا هاي آيس منها على محرك 6 سلندر بسعة 2500 سي سي، بقوة قدرها 147 حصانًا و1600 نيوتن ميتر عند 2400 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات يدوي.

يبلغ إجمالي وزن الميكروباص 2494 كجم، وطوله الكلي 4.695 ملم، وارتفاعه 1.695 ملم، وعرضه 1.980 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 185 ملم؛ وتقف النسخة الهاي لاين من تويوتا هاي ايس على إطارات رياضية R15.

تأتي سيارة تويوتا بمسافة 1470/1465 بين العجلات ويرتقي في الفئات الأعلى إلى 1655/1650، والحد الأدني لنصف قطر الدوران 5 ويرتفع في بعض الفئات إلى 6.2.

يضم ميكروباص تويوتا هاى آيس الجديد عددا من التجهيزات من ضمنها، باور ستيرنج، وتكييف ، وزجاج كهربائي امامي، وبها نظام صوت مكون من سماعتين بالفئات الأقل و4 و6 سماعات بالأعلى تجهيزًا.

كما يتوفر بها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، حساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وقفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية.

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