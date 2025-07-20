20 صورة تكشف شكل أول سيارة كهربائية من بنتلي البريطانية.. شاهدها

بنتلي - (د ب أ):

كشفت شركة بنتلي النقاب عن سيارتها الاختبارية EXP15 الجديدة، التي تعطي لمحة أولية عن باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية، التي من المقرر طرحها في غضون عام.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها EXP15 الاختبارية تمهد الطريق لسيارة SUV كهربائية خالصة تحتل موقعا أدنى من أيقونتها Bentayga.

تصميم فريد

وبينما ستعتمد بنتلي من الناحية التقنية على نظام مجموعة فولكس فاجن المعياري وستستخدم بنية أودي Q6 أو بورشه Macan، سيكون تصميمها فريدا تماما، وهو ما يتجلى في الشبكة الأمامية المُضاءة المُطورة حديثا والرسومات المذهلة للمصابيح الخلفية.

ومع ذلك، يبدو تصميم السيارة كسيارة سيدان مرفوعة ذات مؤخرة قصيرة غير واقعي، تماما مثل المقاعد الثلاثة، التي ركّبتها بنتلي في إشارة إلى طراز Speed Six الشهير من ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي السيارة الاختبارية يبقى مقعد الراكب خاليا، وذلك بهدف تسهيل الدخول وزيادة مساحة الأرجل، كما توجد أبواب تتخذ شكل البوابات، بينما يوجد باب واحد فقط على جانب السائق.

ولم تفصح الشركة البريطانية بعد عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بنظام الدفع أو معدلات الأداء وقيم مدى السير والاستهلاك.