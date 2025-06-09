سول - (د ب أ)

أظهرت بيانات صناعية أن شركة تسلا تصدرت مبيعات سيارات الركاب المستوردة في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى، الشهر الماضي، وسط زيادة حادة في الطلب على السيارات الكهربائية.

ووفقا لبيانات الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، تم تسجيل 28.189 سيارة ركاب مستوردة جديدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 16.4% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. كما ارتفع الرقم بنسبة 31.1% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وعزت الجمعية زيادة مبيعات السيارات المستوردة إلى ظروف التوريد الأكثر سلاسة لبعض العلامات التجارية وتأثير إطلاق طرز جديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وتصدرت تسلا مبيعات السيارات بواقع 6.570 وحدة، وبزيادة قدرها 354% عن مبيعات أبريل التي بلغت 1.447 وحدة. وتلتها مرسيدس-بنز بـ6.415 وحدة، ثم بي إم دبليو بـ6.405 وحدات، ثم بورشه بـ1.192 وحدة.

وبحسب نوع الوقود، شكلت السيارات الهجينة 53.3% من المبيعات، بواقع 15.027 وحدة، تليها السيارات الكهربائية بنسبة 33.8%، ثم سيارات البنزين بنسبة 11.6%، ثم سيارات الديزل بنسبة 1.2%.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، بشكل خاص، بنسبة 62.2% على أساس سنوي بفضل شعبية تسلا، مما رفع حصتها في السوق إلى أكثر من 30% لأول مرة.

وأوضحت الجمعة أن سيارة موديل واي من تسلا كانت الطراز الأكثر مبيعا في مايو بواقع 6.237وحدة، تلتها سيارة مرسيدس-بنز الفئة إي بـ 2.317 وحدة ثم سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة بـ 2.092وحدة.