بفارق 175 ألف جنيه.. تشتري GAC إمباو أم شانجان UNI-V؟

كتب - محمد جمال:

طرحت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، السيارة UNI-V الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

ومع طرح السيارة UNI-V الجديدة كليًا بالسوق المصري تدخل في مواجهة مباشرة مع جي إي سي إمباو، حيث أن الفارق السعري بينهما 175 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة بين شانجان UNI-V و جي إي سي إمباو في السوق المصري:

مساحات وأبعاد شانجان UNI-V و جي إي سي إمباو

تمتلك شانجان UNI-V هيكلًا بطول 4.680 مم، وعرض 1.838 مم، وارتفاع إجمالي 1.430 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وتقف على إطارات رياضية قياس 18–19 بوصة.

يبلغ طول GAC إمباو بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

أداء شانجان UNI-V و جي إي سي إمباو

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

تعتمد جي إيه سي إمباو على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

تستطيع سيارة شانجان استنادًا إلى قوة محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم في الساعة.

وسائل الأمان والسلامة في شانجان UNI-V و جي إي سي إمباو

تأتي UNI-V بباقة من أنظمة الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية وأنظمة ABS وEBD وTSC و HHC وESC، بالإضافة إلى نظام تثبيت كهربائي Auto‑Hold، ونظام BSM لمراقبة النقاط العمياء.

تتوفر GAC إمباو في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسادة هوائية في الفئة الأولى و6 وسائد في الفئات الأعلى، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP، مثبت سرعة، مساعد فرامل هيدروليك HBA ، فرامل يد كهربائية EPB، نطام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC ، حساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX ، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer.

تجهيزات شانجان UNI-V و جي إي سي إمباو

تمتلك السيارة مقصورة معززة بالعديد من وسائل المساعدة والراحة، في مقدمتها شاشة تحكم لمسية 10.25 بوصة وشاشة عدادات بقياس 10.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ومقاعد قابلة للتحكم كهربائية مع تهوئة، ومفتاح ذكي وفتحة سقف بانورامية، ونظام معلومات Apple CarPlay، Android Auto، Wi‑Fi، بلوتوث، ومثبت سرعة تكيفي.

تشتمل مقصورة GAC إمباو بتكييف يدوي في الفئة القياسية وتكييف أوتوماتيك بنظام تنقية الهواء في الفئات الأعلى، كما تأتى مزودة بشاشة عدادات LCD ديجيتال مقاس 7 بوصة، وشاشة عرض ملونة LCD مقاس 10.25 بوصة، مع خاصية توصيل الهاتف بالسيارة (Carplay)، كما زودت بنظام بلوتوث، فتحات USB، نظام صوت يتكون من سماعتين في الفئة الأولى و6 سماعات في باقي الفئات.

أسعار وفئات شانجان UNI-V و جي إي سي إمباو

تقدم شانجان UNI-V ليفت باك موديل 2025 في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ 3 فئات وتبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

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