المواصفات الكاملة لأحدث سيارة تحمل شعار "صنع في مصر".. صور

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر، عن إطلاق النسخة المجمعة محليًا من سيارة +CS55، وهو أول طراز يتم تجميعه بمصر (CKD) من العلامة الصينية في السوق المحلي.

وقالت جي بي أوتو إن هذا الإطلاق يعد بداية مرحلة جديدة لصناعة السيارات في مصر، حيث يجمع بين التكنولوجيا العالمية والتجميع المحلي لتقديم سيارة رائدة من حيث الجودة، والسعر، والكفاءة البيئية، لتُصبح معيارًا جديدًا في فئة الـSUV المدمجة، وخطوة نوعية لإعادة رسم خريطة المنافسة بالسوق المحلي.

ويأتي توطين +CS55 بحسب الوكيل المحلي بعد النجاح الذي حققته النسخة المستوردة من السيارة، ويعكس التزام جي بي أوتو بدفع عجلة توطين صناعة السيارات عبر تقديم طرازات تتمتع بمعايير تصنيع دقيقة وجودة تضاهي العالمية، لتلبية تطلعات المستهلك المصري وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

وتُطرح السيارة بفئتين: Elite وPremium، لتلبية مختلف الأذواق من خلال تجهيزات متطورة تشمل أنظمة قيادة ذكية، مزايا ترفيهية متقدمة، ومستويات أمان عالية، ما يعزز من تجربة القيادة ويرفع معايير الفخامة والكفاءة في هذه الفئة.

تصميم شانجان +CS55

تأتي سيارة شانجان الجديدة المصنعة في مصر بأبعاد توفر الراحة والثبات حيث يبلغ طولها 4.515 مم، عرض 1.865 مم، وارتفاع 1.680 مم، مع قاعدة عجلات 2.656 مم وارتفاع أرضي 171 مم.

وتتوفر بمساحة تخزين خلفية تصل إلى 1.415 لترًا مكعبًا في فئة Premium، و475 لترًا في فئة Elite الأعلى تجهيزًا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات.

أداء المحرك

زودت السيارة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة تصل إلى 185 حصانًا، مرتبط بناقل حركة (7DCT WET)، ما يمنح أداءً ديناميكيًا وسلاسة في القيادة، إلى جانب كفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود.

تجهيزات أمان وتقنيات حديثة

تأتي سيارة +Changan CS55 بمجموعة من أنظمة الأمان التي تضمن درجات حماية وثبات أثناء القيادة، حيث تشمل نظام المفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وبرنامج التوازن عند الهبوط من المنحدرات.

ويتوفر بالسيارة أيضًا فرامل يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ومزيل ضباب خلفي، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير من المسافة الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

كما تم تزويد السيارة بكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا جانبية لمراقبة النقطة العمياء اليمنى، مع نظام رؤية محيطية 360 درجة يوفر رؤية شاملة للبيئة المحيطة بالسيارة، إلى جانب وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية توفر حماية إضافية.

ويزيد في الفئة Premium مزايا أمان إضافية تشمل وسائد هوائية ستائرية للحماية من جميع الجوانب، ومزيل ضباب للمرآة الجانبية، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التوقف التلقائي في حالات الطوارئ لضمان قيادة أكثر أمانًا في مختلف الظروف.

تجهيزات داخلية قياسية

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة +Changan CS55 بعجلة قيادة مكسوة بالجلد وناقل حركة بلمسات جلدية تضفي إحساسًا بالفخامة، كما تأتي عجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد لتوفير راحة أكبر أثناء القيادة. وتغطى المقاعد بفرش جلدي، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وطي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة تخزين إضافية عند الحاجة.

وتضم المقصورة أيضًا ثلاث منافذ شحن USB، إلى جانب مخرج كهرباء بقدرة 12 فولت لتلبية الاحتياجات المختلفة للركاب، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي يضمن توزيعاً متوازناً للهواء داخل السيارة، مع فتحات تهوية خلفية لتعزيز راحة الركاب في المقاعد الخلفية.

ويزيد في النسخة Premium مولد ION لتنقية الهواء داخل المقصورة، وشاشة عدادات LCD قياس 10 بوصة توفر معلومات القيادة بشكل عصري وواضح، إلى جانب ناقل حركة إلكتروني يضيف لمسة من الحداثة والراحة، في حين تأتي نسخة Elite مزودة بعداد رقمي قياس 10 بوصة يعرض البيانات الأساسية بشكل دقيق وسهل القراءة.

تجهيزات خارجية

تتميز السيارة شانجان +Changan CS55 بتجهيزات خارجية عصرية تجمع بين الأناقة والعملية، حيث تأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 19 بوصة (225/55) تضفي عليها مظهرًا ديناميكيًأ، بالإضافة إلى إطار طوارئ حديدي يستخدم عند الحاجة.

وتدعم السيارة الاستخدامات المتعددة من خلال حوامل السقف التي توفر إمكانية نقل الأمتعة بسهولة، كما يعزز السبويلر الخلفي من الطابع الرياضي للمركبة.

أما المرآة الجانبية فهي كهربائية بالكامل، مزودة بخاصيتي الطي والضبط التلقائي، ما يعزز سهولة الاستخدام ويوفر راحة أكبر أثناء القيادة وفي المواقف الضيقة.

نظام إضاءة متطورة

تتمتع سيارة +Changan CS55 بتجهيزات إضاءة متطورة تعزز من الرؤية والسلامة وتضفي طابعًا عصريًا على تصميمها. فهي مزودة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مع إمكانية تعديل ارتفاعها كهربائيًا بما يتناسب مع ظروف القيادة المختلفة.

كما تأتي مزودة بإضاءة نهارية أمامية LED تحسن من وضوح السيارة خلال النهار، بالإضافة إلى فوانيس خلفية وإشارات جانبية مدمجة في المرآة الجانبية تعمل أيضاً بتقنية LED، ما يمنح السيارة مظهراً أنيقاً ووضوحاً إضافياً للمحيطين بها.

وتكتمل منظومة الإضاءة بإضاءة فرامل علوية LED، ما يعزز من مستوى الأمان عند التوقف المفاجئ أو تخفيف السرعة.

مجموعة واسعة من وسائل الراحة

تتميز السيارة +Changan CS55 بمجموعة واسعة من وسائل الراحة التي تضفي على تجربة القيادة المزيد من السهولة والرفاهية، منها زجاج فاميه خلفي لحماية أفضل من أشعة الشمس، بالإضافة إلى إمكانية اختيار نمط القيادة X3 بما يتناسب مع أسلوب السائق.

ويتيح المفتاح الذكي خاصية الدخول والتشغيل بدون مفتاح، ما يوفّر تجربة استخدام أكثر سهولة وسلاسة.

وتتضمن النسخة Premium حساسات إضاءة ومطر أوتوماتيكية تضبط عمل المصابيح ومساحات الزجاج بشكل تلقائي.

كما تتوفر أنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة، مع خاصية الحفاظ على المسافات المرورية في النسخة البريميوم، إلى جانب فتحة سقف كهربائية في النسخة Elite وفتحة سقف بانورامية كهربائية في النسخة Premium.

أنظمة ترفيه ذكية

تأتي السيارة مزودة بأنظمة ترفيه متطورة وذكية تلبي جميع احتياجات السائق والركاب، حيث توفر النسخة Elite شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، بينما تتميز النسخة Premium بشاشة أكبر قياس 12.3 بوصة تمنح تجربة عرض أكثر وضوحاً وتفاعلاً.

تدعم السيارة خاصية عرض الهاتف على الشاشة، مما يسهل الوصول إلى التطبيقات والمحتوى أثناء القيادة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة المهام تتيح التحكم السلس بأنظمة السيارة.

كما تتوفر خاصية التعرف على الأوامر الصوتية لنظام الترفيه، ونظام Bluetooth® للاتصال الهاتفي اللاسلكي، مما يزيد من سهولة الاستخدام والأمان.

وتحتوي النسخة Premium على 6 سماعات من نوع Pioneer عالية الجودة، بينما تأتي النسخة Elite مزودة بأربع سماعات توفر صوتاً واضحاً ونقيًا، ما يجعل تجربة الترفيه في شانجان CS55+ متكاملة وممتعة.

أسعار النسخة المحلية مقارنة بالمستوردة

تقدم شانجان +CS55 المجمعة محليًا بسعر يبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE مقابل مليون و235 ألف جنيه للسنخة المستوردة، والفئة PREMIUM المحلية بمليون و180 ألف جنيه مقارنة بمليون و340 ألف جنيه للنسخة المستوردة.

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