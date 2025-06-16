خطوة بخطوة.. كيف تنقل ملكية سيارتك المستعملة بعقد مسجل

كتب - محمود أمين:

تعد عملية نقل ملكية السيارة في مصر إجراءً قانونيًا مهمًا، سواء في حالات البيع المباشر أو التوكيل.

وتنظم عمليات نقل الملكية إدارات المرور بالتعاون مع مكاتب الشهر العقاري، وتشترط استيفاء عدد من الخطوات والمستندات الرسمية لضمان صحة انتقال الملكية.

ومع تزايد الإقبال على السيارات المستعملة في السوق المحلي، نستعرض الإجراءات والمتطلبات القانونية المرتبطة بنقل الملكية، في حالة شراء السيارة بعقد مسجل.

ولنقل ملكية السيارة يجب التوجه إلى وحدة المرور المختصة وتقديم طلب رسمي مرفقًا بالمستندات الأساسية.

تشمل دفع الرسوم المقررة من قِبل الإدارة، بعد الانتهاء من الإجراءات والفحص، يتم إصدار رخصة السيارة باسم المالك الجديد.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية سيارة

يتطلب نقل الملكية توفر عدد من الوثائق الرسمية لضمان صحة العملية القانونية، من أبرزها، بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري لكل من البائع والمشتري، شهادة بيانات رسمية للسيارة صادرة عن المرور، عقد البيع الموثق بالشهر العقاري، شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات مرورية، تقرير فحص فني يؤكد صلاحية السيارة، وثيقة تأمين سارية على السيارة.

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