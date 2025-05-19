ماكس فيرستابن يفوز بسباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى لفورمولا 1

روما -(د ب أ)

فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، وبطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، بسباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا-1، أمس الأحد.

وتفوق فيرستابن في السباق المكون من 63 لفة في حلبة "إيمولا" على ثنائي فريق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس الذي حل في المركز الثاني، والأسترالي أوسكار بياستري صاحب المركز الثالث.

وانطلق السائق الهولندي من مركز الانطلاق الثاني خلف بياستري، لكنه انتزع الصدارة ليصبح ماكس فيرستابن أول سائق في تاريخ فورمولا 1، يحقق الفوز بجائزة إميليا رومانيا أربع مرات متتالية.

وفاز فيرستابن بثاني سباق له هذا الموسم ، بعدما فاز بجائزة اليابان الكبرى في 6 أبريل/نيسان الماضي.

ولم يستغل بياستري الانطلاق من المركز الأول في تحقيق الفوز الرابع له على التوالي، والخامس له هذا الموسم بعكس فريق فيراري الذي تجاوز الأداء الكارثي في التجارب الرسمية، والخروج من دائرة العشرة الأوائل بمراكز الانطلاق.

زتجاوز سائقا فيراري هذه الصدمة، فالبريطاني المخضرم، لويس هاميتون، بطل العالم سبع مرات، الذي انطلق من المركز 12، أنهى السباق الرسمي في المركز الرابع متخلفا بفارق بسيط عن الثلاثة الأوائل على منصة التتويج.

أما زميله في فيراري، شارل لوكلير، من إمارة موناكو، الذي انطلق من المركز 11 على حلبة الانطلاق، أنهى السباق الرسمي في المركز السادس، خلف التايلاندي ألكسندر ألبون سائق ويليامز الذي جاء في المركز الخامس.

وحل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في المركز السابع رغم الانطلاق من المركز الثالث، خلفه الإسباني كارلوس ساينز سائق ويليامز في المركز الثامن.

وحل الفرنسي إسحاق حجار سائق فريق آر بي فورمولا في المركز التاسع، وأكمل الياباني يوكي تسونودا سائق ريد بول قائمة العشرة الأوائل.

وقال فيرستابن بعد السباق "أنا فخور جدا، لقد كان أداء السيارة جيدا، والفريق بأكمله قدم أداء جيدا".

ويعتلي بياستري قمة الترتيب في بطولة السائقين برصيد 146 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة عن نوريس و22 نقطة عن فيرستابن، ثالث الترتيب.

وقال الأسترالي بياستري "ضغطت على المكابح في وقت مبكر من السباق، وقدم ماكس أداء مميزا، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وكان الأمر مخيبا للآمال، ولم نقدم أفضل أداء لنا اليوم".

وأضاف زميله نوريس "لقد كان سباقا طويلا، ولم يكن التفوق على فيرستابن أمرا سهلا، ولكننا بذلنا أقصى جهد ممكن، بينما قدم ماكس أداء مميزا، وكانوا أسرع منا".

وكان سباق اليوم هو الأخير على حلبة إيمولا، ورغم عدم الإعلان رسميا عن انتهاء التعاقد، لم يتم الإعلان عن موعد السباق في 2026.

وستكون الجولة القادمة في موسم فورمولا 1 بالتسابق على جائزة موناكو الكبرى في 25 مايو المقبل.