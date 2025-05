بالفيديو.. شاحنات "تسلا سايبرترك" الكهربائية تستقبل الرئيس الأمريكي في قطر

القاهرة - (مصراوي):

يتواجد الرئيس الأمريكي دونالد هذه الأيام بمنطقة الشرق الأوسط، في زيارة هي الأولى منذ إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ويزور ترامب خلال جولته الشرق أوسطية ثلاث دول عربية، بداية بالمملكة العربية السعودية ومرورًا بدولة قطر وانتهاءً بالإمارات العربية المتحدة.

وتسلط وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية الضوء على كل كبيرة وصغيرة تحيط بزيارة الرئيس الأمريكي، ابتداءًا من طرق الترحيب ووصولًا إلى السيارات المشاركة في مواكب الاستقبال.

وبرز في استقبال ترامب لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، أن من بين سيارات الموكب الترحيبي شاحنتين من طراز تسلا سايبر تراك الكهربائية.

وتنتمي كلا الشاحنتين إلى أسطول شرطة العاصمة القطرية، وتخدمان ضمن دوريات وزارة الداخلية القطرية منذ عدة أشهر.

وأثار ظهور تلك الشاحنات بموكب استقبال ترامب، إعجاب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، الذي عبر عن سعادته عبر منصة «إكس» قائلا: "شاحنات سايبرترك ترافق رئيس الولايات المتحدة.

يذكر أن سايبرترك تعد من السيارات الكهربائية التي تقدمها تسلا إثارة بسبب تصميمها المستقبلي الفريد وادائها القوي.

تتمتع سايبر تراك بقوة تسارع عالية حيث تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 2.7 ثانية فقط، تتوفر السيارة بعدة طرازات، ومنها الطرازات ذات الدفع الخلفي أو الكلي.

توفر السيارة مدى قيادة تصل إلى حوالي 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، تحتوي على نظام ملاحة متقدم مع مساعدة في القيادة، بما في ذلك نظام القيادة الذاتية أوتو بايلوت كما تمتاز بتقنية الاستشعار والكاميرات التي توفر ميزات أمان متقدمة.

تتوفر النسخة القياسية التي تباع بالأسواق من "سايبرترك" بثلاث فئات مختلفة، الفئة الأعلى توفر مدى قيادة حوالي 515 كيلومترًا، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.6 ثانية، سرعة قصوى تصل إلى حوالي 210 كم/س.

الفئة الثانية تأتي بدفع رباعي مع مدى قيادة حوالي 547 كيلومترًا، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، بقوة 600 حصان، أما الفئة الأرخص تأتي بنظام دفع خلفي، مدى قيادة حوالي 400 كيلومتر، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.5 ثانية.

وكان النموذج الأولي من شاحنة "تسلا سايبرترك" ظهر لأول مرة في نوفمبر 2019، بينما بدأ الإنتاج الإنتاجي وطرحها في بالأسواق في يوليو 2024.

