أرخص سيارة جديدة تقدمها جيتور في مصر

كتب - محمد جمال:

تصنف X70 بلس موديل 2025 الجديدة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات كأرخص طرازات علامة جيتور بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

تباع جيتور X70 Plus خلال الشهر الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و479 ألف جنيه.

المواصفات التفصيلية لجيتور X70 Plus الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد جيتور X70 في نسختها المستوردة على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

تأتي سيارة جيتور X70 Plus الجديدة بطول 4.749 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.720 مم، وقاعدة عجلات 2.720 مم.

تعتمد X70 Plus في فئتها الوحيدة المتاحة بمصر على وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلة وسائد جانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وفراملABS وEBD ومساعد فرامل ومانع الانزلاق أو التحكم في الجر مع نظام الثبات الالكتروني ESC، فضلًا عن السيطرة على الثبات وتحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء وفرامل الطواريء والتحكم في هبوط المنحدرات والتثبيت التلقائي للسيارة بعد الضغط على الفرامل وايقاف السيارة.

جيتور X70 PLUS مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الوظائف المتعددة، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية، انظمة فرامل، مثبت سرعة، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما.

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