للمقبلين على الشرا.. مقارنة تفصيلية بين فيات 500X ونيسان جوك الجديدتين

كتب - محمد جمال:

تدخل السيارتين فيات 500X ونيسان جوك في منافسة قوية بسوق السيارات المصري، نظرًا للتقارب السعري القريب للغاية الذي بلغ 22 ألف جنيه، ويبحث العديد من المقبلين على الشراء عن أسعار ومواصفات السيارتين مع طرحهما في السوق المصري منذ أيام قليلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

أداء المحرك

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

نيسان جوك تعتمد على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

التجهيزات والكماليات

تحتوي فيات 500X على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة عرض 6.5 بوصة، بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة، مدخل AUX، وتأتي بخمسة ألوان مختلفة، مع مظهر يجمع بين اللمسات الإيطالية الكلاسيكية والتحديثات العصرية، كما تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية تحمل علامة فيات الجديدة.

أما جوك الجديدة تأتي بنظام ملتيميديا حديث مع شاشة قياس 12.3 بوصة وتتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتألق بالسيارة قمرة رقمية قياس 12.3 بوصة، ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، ونظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف.

أنظمة الأمان والسلامة

تأتي 500X بمجموعة من أنظمة الأمان، من بينها نظام التحكم الديناميكي VDC، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

بينما تأتي نيسان جوك بعدد كبير من أنظمة الأمان منها فرامل الطوارئ الذاتية AEB، ونظام الكشف عن المشاة Pedestrian Detection، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار Lane-keep Assist، ونظام مراقبة النقاط العمياء Blind-spot Assist، ونظام التحكم التكيفي في السرعة Adaptive Cruise Control، وكاميرا للرؤية المحيطية Surround-View Camera.

الأسعار والفئات

تقدم 500X الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.090.000 جنيه؛ وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

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