بورشه تطلق أيقونتها 911 Carrera S الجديدة.. تتجاوز 9 ملايين جنيه

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق أيقونتها 911 Carrera S الجديدة، التي تتوفر كموديل كوبيه نظير سعر يبلغ 154 ألف و800 يورو أي مايعادل 8 مليون 525 ألف جنيه وكموديل كابريو نظير سعر يبلغ 169 ألف يورو أي مايعادل 9 مليون 295 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة الألمانية أن أيقونتها 911 Carrera S الجديدة تعتمد على سواعد محرك بوكسر سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر، والذي يزأر بقوة 353 كيلووات/480 حصانا.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر3 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 308 كلم/س.

وتَعد الشواحن الجديدة بمستوى أعلى من الكفاءة؛ حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود 3ر10 لتر/100 كلم، بينما يبلغ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 233 جم/كلم.