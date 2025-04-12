بفارق 85 ألف جنيه.. جيلي إمجراند في مواجهة مباشرة مع هيونداي إلنترا AD

كتب - محمد جمال:

دخلت السيارة جيلي إمجراند الجديدة كليًا التي تنتمي لفئة السيدان العائلية المجمعة محليًا في منافسة مباشرة مع هيونداي إلنترا AD التي تقدم بأسعار وتجهيزات ومواصفات مقاربة لها للغاية خلال شهر أبريل الجاري.

تنتمي السيارتين المجمعتين محليًا لفئة السيدان العائلية والفارق السعري بينهما 85 ألف جنيه، وتبدأ أسعارهما خلال الشهر الجاري من 850 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الفروق بين السيارتين أن جيلي إمجراند وإلنترا AD:

أداء محرك جيلي إمجراند وإلنترا AD

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

فيما تأتي إلنترا AD بمحرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

أبعاد جيلي إمجراند وإلنترا AD

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

وبلغ الطول الكلي لهيونداي إلنترا AD الجديدة 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

مواصفات الأمان والسلامة بجيلي إمجراند وإلنترا AD

جهزت إمجراند بمجموعة من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق، و6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانزلاق (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتشغيل المحرك بضغطة زر، وبريك إلكتروني (EPB)، ونظام توقف مؤقت (Auto Hold).

فيما جهزت FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة.

الكماليات والتجهيزات بجيلي إمجراند وإلنترا AD

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي، كما تشمل كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

إلنترا ad تأتي مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40، أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

أسعار وفئات جيلي إمجراند وإلنترا AD

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تتوفر هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2025 من 935.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 995.000 جنيه، والأعلى تجهيزًا مليون و95.000 جنيه.

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