"رئيس الأمل": بي واي دي F3 مستمرة في مصر حتى هذا الموعد

كتب - محمد جمال:

أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامات بى واى دى وكينج لونج وفورثينج الصينية ولادا الروسية، أن إنتاج بي واي دي F3 مستمر حتى شهر يوليو القادم بالسوق المصري.

وأضاف سليمان في تصريح لـ"مصراوي"، أن إنتاج بي واي دي F3 موديل 2025 السيدان العائلية لم يتوقف خلال الفترة الماضية، وخطوط الإنتاج الخاصة بها تعمل بصورة طبيعية دون أي تغيير.

وأوضح أنه مع توقف إنتاج F3 رسميًا سيكون هناك تفاوض مع شركة بي واي دي الأم، من أجل الحصول على ترخيص تجميع سيارة كهربائية صغيرة لتكون بديلًا مستقبليًا للسيارة F3.

وكانت تقارير أفادت بأن خطوط إنتاج بي واي دي F3 في مصر ستتوقف بنهاية الربع الأول من 2025، على أن تكون هناك سيارة بديلة لها بنفس المدى السعري.

واعلنت بي واي دي BYD الصينية في عام 2021 عن وقف إنتاج السيارة F3 داخل مصانعها في الصين، إلا أن إنتاجها استمر في مصانع الأمل بمصر حتى العام الجاري.

تاريخ بي واي دي F3 في مصر

تم إطلاق بي واي دي F3 في السوق المصري في بداية عام 2011، وكانت السيارة تستهدف الأسواق الاقتصادية، حيث تقدم ميزات تنافسية من حيث التصميم والأداء، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار بأسعار معقولة.

السيارة بي واي دي F3 التي كان يطلق عليها "سيارة الغلابة" لأسعارها الاقتصادية، تعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي، ما يمنح السيارة قوة جيدة وأداءً مرضيًا في مختلف ظروف القيادة.

كانت السيارة في السنوات الأولى من طرحها في السوق المصري تأتي مع ناقل حركة يدوي فقط، ثم تم إضافة خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي في الإصدارات اللاحقة.

يتميز هذا الموديل بكفاءته في استهلاك الوقود، ما جعله جذابًا للعملاء الباحثين عن سيارة اقتصادية والعاملين في قطاع نقل الركاب وسيارات الأجرة.

وعلى مدار الأعوام الـ15 الأخيرة، كانت بي واي دي F3 من السيارات التنافسية في السوق المحلي، إذ استطاعت أن تصبح من بين السيارات العشر الأكثر مبيعًا على مدار أعوام إلى جانب سيارات مثل تويوتا كورولا ونيسان صني وهيونداي إلنترا وغيرها.

وشهدت السيارة الصينية خلال السنوات التي تلت إطلاقها، عددًا من التحديثات والتحسينات. تضمنت هذه التحديثات تحسينات في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الأمان مثل إضافة الوسائد الهوائية ونظام ABS. كما تم تحسين جودة المواد المستخدمة في السيارة لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب.

ووفقًا لآخر تسعير معلن، فإن بي واي دي F3 موديل 2025 تتوفر بأسعار رسمية 650 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك بـ730 ألف جنيه.

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