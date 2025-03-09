فولكس فاجن تكشف عن سيارتها ID.Every1 موديل 2027.. صور

فولفسبورج - (د ب أ):

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة السيارات، النقاب عن سيارتها ID.Every1 الاختبارية، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها ID.Every1 الاختبارية تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 70 كيلووات/95 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية توفر مدى سير لا يقل عن 250 كلم.

وتأتي السيارة ID.Every1 رباعية الأبواب بطول يبلغ 88ر3 متر وعرض 1.81 متر وارتفاع 1.49 متر. وتوفر السيارة الصغيرة أماكن لأربعة أشخاص، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 305 لتر.

وعلى الصعيد الشكلي، تمتاز السيارة ID.Every1 الاختبارية بخطوط تصميمية واضحة مع تصميم جذاب للمصابيح وعجلات قياس 19 بوصة، في حين تشتمل المقصورة الداخلية على شاشة لمسية كبيرة مع شاشة صغيرة لعرض معلومات القيادة المهمة.

وأعلنت فولكس فاجن أن سيارتها الكهربائية ID.Every1 الاختبارية قريبة من دخول مرحلة الإنتاج القياسي.

ومن المتوقع طرح النسخة القياسية بحلول عام 2027 نظير سعر يبلغ نحو 20 ألف يورو (مليون و98 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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