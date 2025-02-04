خلال ساعات.. تدشين علامة ROX Motor الصينية في مصر لأول مرة

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القاهرة - (مصراوي):

تستعد علامة "روكس موتور" ROX Motor التجارية الصينية، للانضمام رسميًا إلى قطاع السيارات الفاخرة بمصر، وذلك عبر وكيلها المحلي مجموعة نور الدين الشريف.

ومن المقرر أن يقدم الوكيل المحلي أولى سيارات العلامة الصينية محليًا، الأربعاء، وهي السيارة 01 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وكانت مجموعة نور الدين الشريف أعلنت في أكتوبر الماضي، عن توقيعها إتفاقية حصرية مع شركة "ROX Motor" الصينية لتوزيع سياراتها الكهربائية المتطورة في السوق المصري.

وقالت الشركة في بيان، إن اتفاقية الشراكة بين الوكيل المصري والعلامة الصينية يأتي تماشيًا مع آخر مستجدات التكنولوجيا العالمية الحديثة وتلبية لطموحات واحتياجات العملاء.

وتعد السيارة 01 ROX الإنجاز الأبرز لتحقيق رؤية الشركة حيث تحقق المعادلة الصعبة بين السلاسة والراحة وهي تنطلق وسط كل التحديات الصعبة والوعرة بينما يستمتع راكبوها باكتشاف الحياة البرية في إطار من المغامرة.

تعتمد روكس 01 على محركين كهربائيين بقوة 470 حصان مع أقصى عزم دوران 740 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات حتى 100 كم/س في 5.5 ثواني.

كما يتوفر بمنظومة الحركة للسيارة محرك بنزين 1500 سي سي بقوة 154 حصان، والذي يعمل إلى جانب المحركين الكهربائيين على إمداد البطارية بالطاقة اللازمة لإطال مدى السير.

تستطيع روكس 01 السير حتى 1.115 كم اعتمادًا على طاقة المحركات الكهربائية التي يمكنها قطع 235 كم قبل الانتقال إلى البنزين.

وتمتاز ROX 01 الفاخرة بتحقيق الراحة والتنوع والمغامرة بشكل متوازن ومتكامل، مما يوفر للأسرة القيام برحلات طويلة دون إجهاد مع التمتع بأقصي درجات الرفاهية التكنولوجيا المتقدمة.

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