أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس في السوق المصري

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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، ميتسوبيشي إكليبس كروس 2025 بـ4 فئات من التجهيزات خلال فبراير الجاري.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات التفصيلية لميتسوبيشي إكليبس كروس:

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس الخدمية بأربع فئات بسعر رسمي يبدا من مليون 600 ألف جنيه للفئة، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من إكليبس تباع بأسعار رسمية مليون 700 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر مليون 780 ألف جنيه.

جميع الفئات متاحة باللون الأحمر الماسي الجديد ريد دايموند بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.

تقدم إكليبس كروس بطول 4.54 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

إكليبس كروس مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

جهزت إكليبس كروس قياسياً بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما زادت الفئة الثالثة بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

قدمت فئة إكليبس كروس القياسية بجنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

زادت الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

وجهزت الفئة الثالثة بحساسات للمطر والإضاءة التي تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً فحصلت على فرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائياً من ناحية السائق.

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