مع الكشف عن أسعارها.. من ينافس السيارة "روكس 01" في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

كشفت، الاثنين، مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الحصري لعلامة روكس التجارية في مصر، عن أسعار السيارة 01 الـSUV الرياضية الفاخرة في السوق المحلي.

وتعد روكس 01 أول سيارة تقدم للعلامة الصينية بمصر، وبحسب الوكيل المحلي ستتوفر بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من 3.650.000 جنيه للفئة القياسية و3.735.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ويتوقع مراقبون أنه بعد الإعلان عن الأسعار الرسمية ستدخل روكس 01 في مقارنة مع عدد من السيارات المشابهة والتي تنتمي إلى علامات تجارية أخرى.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أبرز منافسي روكس 01 المحتملين بمصر:

هافال H6 HEV

هافال H6 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر توربو بقوة 147 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ومحرك كهربائي يولد 174 حصانًا وعزم 300 نيوتن متر.

تبلغ القوة الإجمالية للنظام 239 حصان مع عزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، ما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 160 كم/ساعة.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 5.2 لتر لكل 100 كم، مع مدى قيادة يصل إلى 800 كم.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون و 795 ألف جنيه.

نيسان إكس تريل

سيارة الدفع الرباعي العائلية X-Trail بتقنية e-Power، من نيسان تعتمد على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبدأ اسعار السيارة الرسمية من 2 مليون و200 الف جنيه وتصل 2 مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

بايك BJ30

تصنف السيارة ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بنظام دفع هجين مكون محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

فئة الهايبرد من سيارة بايك تقدم مقابل مليون و790 ألفا.

جيلي أوكافنجو

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون و 769 ألف جنيه.

هيونداي سانتافي

تأتي في مصر بنسخة هجينة، والتي تتألف من محركين. الأول محرك احتراق يعمل بالبنزين، والثاني محرك كهربائي، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات. بقوة إجمالية تصل إلى 195 كيلووات/265 حصان، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 60 كيلومترًا دون الحاجة إلى استخدام البنزين.

هيونداي سانتافي تأتي بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من ثلاثة ملايين و220 ألف جنيه، وبثلاثة ملايين و770 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.