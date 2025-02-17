كيف تشتري أرخص سيارات BMW في مصر بـ20 ألف جنيه شهريًا؟

كتب - محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، بي إم دابليو 118I ، المتوفرة بسعر رسمي 2 مليون و 200 ألف جنيه، ولشراء السيارة بتمويل 50 بالمئة من سعرها عبر بنك ناصر، أي مليون و 100 ألف جنيه، وتقسيط الـ50% المتبقية على أطول فترة سداد والتي تصل إلى 10 سنوات يكون قيمة القسط الشهري 20.625 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

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