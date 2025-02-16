موبيل مصر تعلن أحدث قائمة أسعار لزيوت السيارات

الأحد 16 فبراير 2025

06:47 م الأحد 16 فبراير 2025

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن قائمة سعرية جديدة لزيوت وشحومات محركات السيارات المتوفرة بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير 2025 الجاري.

وخاطبت الشركة شبكة موزعيها بأنحاء الجمهورية، بقوائم الأسعار المقترحة لبيع التجزئة بمختلف أوزانها وأنواعها سواء المخصصة لمحركات البنزين أو الديزل، والهيدروليك والمنتجات الخاصة.

وحددت الشركة أسعار أبرز منتجاتها بالسوق في فبراير الحالي كالآتي:

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