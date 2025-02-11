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قبل وقف إنتاجها.. كيف تشتري بي واي دي F3 بقسط شهري 6 آلاف جنيه؟

12:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    بي واي دي F3
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    بي واي دي F3 الجديدة
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    لوحة قيادة بي واي دي F3 الجديدة
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    بي واي دي F3 الجديدة
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    بي واي دي F3 الجديدة
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    بي واي دي F3
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كتب - محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، السيارة بي واي دي F3 السيدان العائلية، والتي ستخرج من السوق بحد أقصى نهاية مارس القادم، إذ أعلن الوكيل الحصري قبل أيام وقف إنتاجها محليًا بشكل نهائي.

ولشراء السيارة F3 بتمويل 50 بالمئة من سعرها عبر بنك ناصر وتقسيط الـ50% المتبقية على أطول فترة سداد والتي تصل إلى 10 سنوات يكون قيمة القسط الشهري 6.093 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على شروط التمويل (اضغط هنا)

أسعار السيارات بي واي دي F3 تقسيط السيارات بنك ناصر
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