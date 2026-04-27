وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لاحتواء التصعيد بالمنطقة

كتب : أسماء البتاكوشي

04:48 م 27/04/2026 تعديل في 04:49 م
    جانب من اللقاء
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مساعد رئيس روسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشدداً على أهمية مواصلة دفع التعاون في مختلف المجالات والعمل على تنفيذ نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا الاتحادية، مع التركيز على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم.

وأشار وزير الخارجية إلى التقدم الذي تحقق في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، معبراً عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الروسية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء أيضاً التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ودعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية تمثل الخيار الأمثل لتفادي اتساع نطاق الصراع.

وأشار إلى التداعيات الاقتصادية للصراع، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وزيادة معدلات التضخم وتكاليف الغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وتأثر قطاعات التجارة والسياحة.

من جانبه، أعرب مساعد الرئيس الروسي عن تقديره للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، ومؤكداً الحرص على تطوير أطر التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع في مختلف مجالات التعاون.

بدر عبد العاطي مصر روسيا الشرق الأوسط

