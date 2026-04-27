السفارة الأمريكية تدعو إلى تحقيق شامل في عملية اغتيال قيادي يمني

كتب : د ب أ

04:47 م 27/04/2026

أدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الاثنين، مقتل عبدالرحمن الشاعر، في مدينة عدن جنوبي البلاد، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لضمان عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب.

وأكدت السفارة، في بيان اليوم، دعمها لجهود الحكومة اليمنية الشرعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلاد.

ويوم أمس الأحد، أدان الاتحاد الأوروبي اغتيال الشاعر، مدير مدرسة النورس في عدن، مؤكداً أيضا دعمه للحكومة الشرعية.

واغتال مسلحون مجهولون أول أمس السبت، الشاعر، وهو أيضاً قيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، في أحد شوارع مديرية المنصور بمدينة عدن.

وحتى اليوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال.

ويعد التجمع اليمني للإصلاح، أكبر حزب إسلامي في اليمن وهو مشارك في الحكومة المعترف بها دولياً، وسبق أن تعرض العشرات من قادته لعمليات اغتيال خلال السنوات الماضية.

