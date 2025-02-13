نيروبي - (د ب أ):

ارتفع عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تم تسجيلها في كينيا إلى 7.794 سيارة في نهاية العام الماضي مقابل 796 سيارة في 2022، بزيادة نسبتها 1000% خلال عامين، بحسب بيانات الخزانة الوطنية الكينية المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس كيبتو الأمين الدائم للخزانة القول إن الحوافز التي قدمتها الحكومة في قانون الضرائب لعام 2023، وشملت إعفاء السيارات الكهربائية وبطارياتها من ضريبة القيمة المضافة، ساهمت في زيادة المبيعات.

في الوقت نفسه تدرس الحكومة الكينية حاليا تقديم حوافز جديدة للشركات التي تنتج 150 سيارة كهربائية على الأقل لتشجيع التصنيع المحلي لهذه السيارات.

ولم تطبق الحكومة حتى الآن سياسة النقل الكهربائي التي تستهدف زيادة حصة المركبات الكهربائية في البلاد إلى 5% من إجمالي السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها خلال 2025.

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