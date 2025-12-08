السيارات الملاكي تقود السوق المصري لنمو يتجاوز 77% في 2025

واصلت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" دفع سوق السيارات المصري نحو تسجيل معدلات نمو قوية، بعدما حقق القطاع ارتفاعًا بنحو 77.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، بلغ إجمالي مبيعات الملاكي خلال الفترة المذكورة 107.655 وحدة من أصل 139.105 وحدة مباعة في السوق.

وسجل قطاع حافلات نقل الركاب مبيعات بلغت 8.938 وحدة بزيادة سنوية قدرها 57%، بينما حققت الشاحنات التجارية قفزة لافتة بنسبة 117% بعدما وصلت مبيعاتها إلى 22.587 وحدة خلال نفس الفترة.

وأكدت وكالة "فوكاس تو موف" (F2M) الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أن تحسن البيئة الاستثمارية في مصر كان عاملًا رئيسيًا في تعافي السوق وعودته إلى النمو بعد فترة التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023.

وتوقعت الوكالة استمرار تعافي السوق من الأزمات التي لحقت به منذ جائحة كورونا، مستندة في ذلك إلى تحقيق نمو بنحو 11% في عام 2024 والبداية القوية التي سجلها القطاع خلال 2025.

كما أشارت F2M إلى الدور الداعم للحكومة في تنشيط الصناعة، من خلال تقديم حوافز ضريبية للمصنّعين المحليين، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات والتصدير.

