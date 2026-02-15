ارتفاع الحرارة وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 16 فبراير 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وأتربة عالقة ببعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 21 للعظمى و15 للصغرى. وفي شمال الصعيد تصل العظمى إلى 31 درجة والصغرى 14 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد أعلى المعدلات بـ34 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وأشارت الهيئة إلى تكون أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما لفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، قد تمتد ليلًا إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.