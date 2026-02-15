طرح فورد Kuga الرياضية الجديدة في الأسواق.. صور

بعد طرح X35.. تعرف على أسعار جميع سيارات بايك في مصر

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك "زيرو" بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

بعد الحديث عن وقف إنتاجها| تعرف على آخر سعر معلن لـ"هيونداي أكسنت RB" بمصر

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد الأمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها "كوجا" Kuga الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

قيادة شبه آلية

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Kuga الجديدة تعتمد على نظام القيادة شبه الآلية BlueCruise، الذي يتيح القيادة بأسلوب “Hands-off, Eyes-on”؛ حيث يمكن للسائق رفع يديه عن المقود مع الحفاظ على الانتباه الكامل للطريق.

ويعمل النظام ضمن مناطق مخصصة؛ حيث تتولى السيارة مهام التوجيه والتسارع والفرملة أوتوماتيكيا، ما يعزز راحة القيادة خلال الرحلات الطويلة.

ويتوفر النظام ضمن حزمة Driver Assistance Pack، ويأتي قياسيا في فئات ST-Line X وActive X، بينما يتوفر اختياريا في فئات Titanium وST-Line، مع إمكانية تفعيله بشكل دائم.

نظام صوتي فاخر

وحصلت المقصورة الداخلية على تحديثات تقنية، أبرزها النظام الصوتي B&O Premium Audio الفاخر بقدرة 700 وات، مع مكونات صوتية مطورة توفر تجربة استماع أكثر نقاء وقوة، في حين يعتمد نظام الملتيميديا SYNC 4 على خدمات اتصال موسعة تشمل تطبيقات بث رقمي ووظائف ترفيهية إضافية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Kuga بخيارات متعددة لمنظومات الدفع تشمل محركات البنزين EcoBoost والهجين التقليدي والهجين القابل للشحن Plug-in.