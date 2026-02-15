أعلن الإعلامي جابر القرموطي، انتهاء فترة تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد 4 سنوات من العمل المشترك، مؤكدًا تقديره لفترة التعاون التي جمعته بزملائه داخل المؤسسة.

وقال القرموطي، في رسالة عبر فيس بوك، إنه يودّع زملاءه وأصدقاءه الذين لمس منهم كل محبة وتقدير واحترام خلال سنوات العمل، مشيرًا إلى انتقاله إلى تجربة إعلامية جديدة سيعلن تفاصيلها قريبًا.

ويُذكر أن القرموطي قدم خلال فترة تعاونه مع المتحدة برنامج مانشيت، الذي تناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقق حضورًا لافتًا ضمن خريطة البرامج الحوارية.

ووجه الإعلامي الشكر للشركة المتحدة على فترة التعاون، متمنيًا التوفيق لجميع العاملين بها خلال المرحلة المقبلة.