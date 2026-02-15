مقدم 150 ألفًا.. بدء حجز شقق "المركزي للتعمير" والتسليم فوري

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح شقق جديدة في مشروعها أطلس حلوان جاهزة للتسليم الفوري، حيث تم طرح كراسة الشروط ويبدأ الحجز وسداد مقدم جدية الحجز غدا 16 فبراير.

ووفقا للإعلان فإن عدد الشقق المتاح للحجز 52 شقة، وتقع الشقق بالبلوك رقم 22 بالمجاورة الأولى بالمجمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، وهي شقق نصف تشطيب على المحارة.

وستكون الشقق جاهزة للتسليم 1 إبريل 2026، وتتراوح مساحات الشقق من 67 متر وحتي 96 مترا، والشقق بها المرافق كاملة من مياه – كهرباء – صرف.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الشقة الـ 67 مترا سجلت 780 ألف جنيه.

- الشقة الـ 96 مترا سجلت مليون 120 ألف جنيه.

- يصل متوسط سعر المتر لـ11 ألف و700 جنيه.

- يتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه (دفعة جدية الحجز) للوحدة السكنية.

وللسداد الفوري يتم سداد باقي ثمن الوحدة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سداد جدية الحجز مع منح العميل نسبة خصم 3%.

للسداد بالتقسيط يتم سداد 15% دفعة تخصيص تُسدد خلال 15 يومًا من تاريخ سداد جدية الحجز.

يتم استكمال باقي الـ 15% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

الـ 70% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية كحد أقصى، 5 سنوات / 10 سنوات / 15 سنة)، وذلك وفقًا لإمكانيات العميل.

تُطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 356 جنيهًا، والمعاينة يوميًا عدا يوم الجمعة بمقر الجهاز.

العنوان:

المجمع السكني الجديد غرب الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) – حلوان.

للاستفسارات:

01009009644

01009583000

01117883693

