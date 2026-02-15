بعد طرح X35.. تعرف على أسعار جميع سيارات بايك في مصر

بعد الحديث عن وقف إنتاجها| تعرف على آخر سعر معلن لـ"هيونداي أكسنت RB" بمصر

طرحت منذ أيام، مجموعة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، السيارة بايك X35 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات بالسوق المصري لأول مرة.

ومع طرح السيارة بايك X35 الجديدة كليًا، يبحث العديد من المواطنين عن طرازات بايك الصينية بالسوق المصري خلال فبراير الجاري.

يقدم الوكيل المحلي لعلامة بايك لعملاء سوق السيارات المصري المقبلين على الشراء 5 سيارات جديدة خلال شهر فبراير 2026 الجاري، وتبدأ أسعارهم من 725 ألف جنيه.

وتتنوع الطرازات التي تقدمها العلامة في السوق المصري بين سيدان عائلية وكروس أوفر وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الجديدة لعلامة بايك الصينية في مصر:

بايك X35

تقدم بايك X35 الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي بسعر 860 ألف جنيه.

تأتي بايك X35 الجديدة بطول 4,325 مم، بينما يصل العرض إلى 1,830 مم، ويبلغ الارتفاع 1,640 مم. ويصل الوزن الإجمالي للسيارة 1,270 كيلوجرام.

تعتمد بايك X35 على محرك بسعة 1.5 لتر، بقوة 116 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و574 ألف و900 جنيه. والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و674 ألف و900 جنيه.

تأتي بايك BJ30 بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

بايك U5 Plus

تقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها الرسمي 855 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

بايك X55

تتوفر بايك X55 الصينية موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و100 ألف جنيه للفئة High line، والفئة Top line سعرها مليون و200 ألف جنيه، والفئة Premium الأعلى تجهيزًا بمليون و315 آلاف جنيه.

تعتمد بايك X55 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو ينتج قوة قدرها 185 حصان واقصى عزم للدوران 305 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

تم تعزيز بايك X55 الجديدة بعددا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة والتي تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد فرامل إلكتروني EBA، وفرامل يد كهربائية EPB

كما يتوفر بها خاصية التعليق التلقائي Auto Hold، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، ونظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مساعد عند نزول المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وإنذار ضد السرقة، ومانع تشغل المحرك ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبيه من الإرهاق أثناء القيادة، نظام أولوية الفرامل BOS، ونظام تنبيه حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا خلفية.

بايك X7

تقدم أسعار بايك X7 الصينية موديل 2025 بسعر يبدأ من مليون و574 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 649 ألف و900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و724 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.

تعتمد سيارة بايك X7 على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و 4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT. كما تمتاز بنظام تعليق MacPhersan متعدد الوصلات ومكابح قرصية ومقاس إطارات 235/55 R19.

