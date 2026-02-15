بعد طرح X35.. تعرف على أسعار جميع سيارات بايك في مصر

كشفت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية عن اتجاه مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي في مصر، إلى وقف إنتاج السيارة "أكسنت RB" بالسوق المحلي.

وتعد "هيونداي أكسنت RB" السيدان العائلية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مصر، الأرخص سعرًا ضمن طرازات العلامة الكورية الجنوبية المتاحة في السوق المصري.

ووفقًا لآخر قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي، تبدأ أسعار "هيونداي أكسنت RB" موديل 2026 من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، وتُسعر الفئة Highline رسميًا بـ839.000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 125 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن/متر.

وتأتي بأبعاد خارجية تبلغ 4.370 مم للطول، و1.705 مم للعرض، و1.455 مم للارتفاع، مع خلوص أرضي يبلغ 156 مم، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 389 لترًا.

وترتكز الفئة القياسية على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، بينما تحصل الفئات الأعلى تجهيزًا على عجلات رياضية قياس 15 أو 16 بوصة.

وفيما يتعلق بتجهيزات الأمان، زُودت السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية.

أما عن التجهيزات والكماليات، فتضم شاشة بيانات للسائق قياس 3.5 بوصة، وشاشة لمس قياس 7 بوصة للتحكم في النظام الترفيهي، وتكييف هواء يدوي، بينما تتوفر بالفئات الأعلى تجهيزًا مزايا إضافية تشمل تكييفًا أوتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومنفذي USB وAUX، بالإضافة إلى خاصية الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث.