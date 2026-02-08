حريق هائل بمصنع تنر في البحيرة واختناق شخصين

أصيب شخصان باختناق، إثر نشوب حريق اليوم الأحد، داخل مصنع تنر على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بنشوب حريق داخل مصنع تنر عند الكيلو 56 على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أمام مدخل قرية الشموع بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد 4 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده.

أسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق، وجرى نقلهما إلى مستشفى النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.