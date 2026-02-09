مواصفات أبراج ومارينا المونت الجلالة بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، احتفالية إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر، وزيادة الفرص الاستثمارية بها.

وخلال الاحتفالية، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة يعكس نموذج متقدم للتكامل بين رؤية الدولة المصرية ودور القطاع الخاص في تنفيذ هذه الرؤية، بهدف تحويل منطقة العين السخنة إلى محور سياحي واقتصادي نشط على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح شلبي أن المشروع يُعد أحد أكبر المشروعات السياحية المتكاملة بالمنطقة، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 470 ألف متر مربع، ويضم 10 أبراج بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى 280 ألف متر مربع، كما يضم المشروع 2600 وحدة سكنية وفندقية.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتم على مدار 7 سنوات، مؤكدًا أن «المونت جلالة» يمثل الوجهة السياحية الرئيسية لمدينة الجلالة، ويُسهم في ترسيخ مكانتها كمدينة سياحية واقتصادية متكاملة وعاصمة جديدة للمنطقة.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية لمنطقة البحر الأحمر، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ودفع معدلات التنمية الشاملة.

