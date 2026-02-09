إعلان

"القومي لتنظيم الإعلانات" يعقد ورش عمل لتدريب المختصين بأجهزة بالمدن الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

04:33 م 09/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ورشتي عمل لتدريب المختصين بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة برئاسة المهندسة إيمان نبيل كامل، الرئيس التنفيذى للجهاز.

وبحسب بيان، جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات، طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الهدف من عقد ورش العمل هو التعريف بدور الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فيما يخص تنظيم الإعلانات على الطرق وتدريب المختصين بالإدارات المعنية بها في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تحقيقا لأهداف الجهاز من الحفاظ على الطابع العمراني والسلامة والسيولة المرورية.

وناقشت ورش العمل، وضع الضوابط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وتوحيد الإجراءات والمستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، وتحديد معايير أعمال الصيانة والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات واللافتات، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص للإعلان، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون رقم (208) لسنة 2020 .

وأشارت الرئيس التنفيذى للجهاز، إلى قيام الجهاز بوضع كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية والبدء في نشرها على كافة الجهات الإدارية المعنية بترخيص الإعلانات على الطرق لتطبيقها، سواء عند تجديد التراخيص أو عند إصدار ترخيص للإعلانات الجديدة، وذلك لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص الحفاظ على النسق العمراني والقضاء على عشوائية وضع الإعلانات والحفاظ على سلامة المواطنين بالطرق العامة.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير
نصائح طبية

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
شئون عربية و دولية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
أخبار و تقارير

واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026
زووم

سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة