بعد خروجها من مصر نهائيًا.. تعرف على سعر بيجو 301 في سوق المستعمل

أرخص سيارة كهربائية متناهية الصغر في مصر.. بأقل من 590 ألف جنيه

رحلة الهبوط.. أرخص سيارة أوروبية بمصر تفقد 125 ألف جنيه من سعرها في 2025

25 ألف جنيه تراجعًا بأسعار شيفرولية أوبترا 2026 في مصر.. التفاصيل

نيسان مصر: لا تحكم على السيارة الكهربائية قبل قيادتها على الطريق

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الحالية حالة من التراجع الواضح، ذلك بالتزامن مع استقرار الدولار والطروحات الجديدة للعديد من الطرازات الزيرو بمصر لأول مرة.

وكانت بيجو 301 الفرنسية واحدة من السيارات التي حققت نجاحًا لافتًا بسوق الزيرو خلال السنوات الماضية، ومع توقف طرحها كسيارة زيرو من قبل وكيلها بمصر، تحولت السيارة إلى خيار مطروح بقوة داخل سوق المستعمل.

تباع بيجو 301 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 520 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 301 بمصر:

تعتمد السيارة الفرنسية بفئاتها الثلاث على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تأتي السيارة بطول 4.445 مم وعرض 1.953 مم و 1.474 مم و خلوص أرضي 142 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 506 لتر.

تستهلك في المتوسط 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وزودت بمواصفات أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وتمتلك السيارة مجموعة من الكماليات تختلف باختلاف الفئة أبرزها، نوافذ كهربائية أمامية بالفئة الأولى وأمامية وخلفية بالفئات الأعلى، وعجلة قيادة متحركة في اتجاهين، مدخل USB، مشغل اسطوانات، خاصية التوصيل لاسلكيًا- بلوتوث.

كما يتوفر بالفئة الأعلى كاميرا خلفية للمساعدة على ركن السيارة، حساسات ركن خلفية، وشاشة لتشغيل الوسائط تعمل باللمس، فرش جلد، كما زودت السيارة بخاصية مثبت للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

اقرأ أيضًا:

عام التراجع.. رحلة هبوط نيسان صني في مصر خلال 2025

غدًا.. انطلاق قمة مصر الدولية الثانية لوسائل التنقل الكهربائية

السيارة الكهربائية في الشتاء .. تدابير مهمة لتسريع وتيرة الشحن