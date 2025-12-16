إعلان

خناقة على الميرات تنتهي بضرب.. ماذا حدث بين أشقاء المرج؟

كتب : رمضان يونس

06:37 م 16/12/2025

متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت حدثت مشاجرة بين إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج وشقيقها "سائق" مقيم بذات العنوان، في 28 يوليو الماضي، لوجود خلافات بينهما حول الميراث، قام الأخير على إثرها بالتعدى على شقيقته بالضرب محدثا إصابتها بخدوش بالوجه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في حينه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

إعلان

