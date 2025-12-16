متحدث الحكومة يكشف أهمية افتتاح مصنع "الطلمبات الغاطسة"

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تدشين مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة الجديد في شركة قها للصناعات الكيماوية "مصنع 270 الحربي" بمحافظة القليوبية، يمثل علامة فارقة في المسيرة الصناعية للبلاد وخطوة ضرورية نحو توطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" ، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إن هذه الطلمبات كانت تستجلب من الخارج بتكلفة مرتفعة، وكانت ضرورية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، لاسيما مشروعات وزارة الإسكان والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن الاعتماد المستمر على الاستيراد كان يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع الوطني بدأ بالفعل في تزويد بعض الهيئات والجهات بالطلمبات الغاطسة المنتجة محليًا، حيث بدأت محافظة مطروح في استخدامها في عدد من مشروعاتها،موضحا أن هذه الطلمبات اجتازت بنجاح كافة المواصفات والمعايير العالمية المطلوبة.

وأوضح الحمصاني أن الدولة حققت نجاحًا في توطين هذه الصناعة بنسبة مكون محلي تصل إلى 60% في المرحلة الحالية.

وذكر أن هناك خطة واضحة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 90% في غضون الفترة المقبلة، طبقاً لما أعلنه وزير الإنتاج الحربي، وهو ما يبرهن على التطور الملحوظ في القدرات التصنيعية المحلية وتعميق قاعدة التصنيع في مصر.

ولفت المتحدث إلى أن مزايا هذا المصنع لا تقتصر على تقليل الواردات فحسب، بل تمتد لتشمل إمكانية دخول منتجاته في أي صناعة جديدة، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة واجتذاب استثمارات جديدة.

واختتم أن هذا الإنجاز يأتي في سياق حرص الدولة المتزايد على توطين الصناعة وخفض قيمة الفاتورة الاستيرادية.