ألباين تطلق سيارتها الكهربائية A390 GT الرياضية

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ألبايـن (Alpine) عن إطلاق سيارتها الكهربائية A390 GT الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية، نظير سعر يبدأ من 67 ألف و500 يورو.

وأوضحت ألباين التابعة لشركة رينو الفرنسية أن سيارتها الكهربائية A390 GT الجديدة تأتي بطول 62ر4 متر، وتقف على عجلات كبيرة تمنحها حضورا قويا ومهيبا.

ويزداد هذا الانطباع بفضل نظام التوجيه ونظام التعليق المطوّر، واللذين يعملان بتناغم كبير، مع استجابة مباشرة وقدرة عالية على تغيير الاتجاه بثقة وثبات. وتوفر السيارة أيضا وضعية جلوس رياضية مريحة بفضل دعم المقاعد الجانبي الجيد وإمكانية ضبط المقود بمدى واسع.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تأتي السيارة A390 GT لأول مرة في تاريخ ألبايـن بنظام دفع رباعي يعتمد على ثلاثة محركات كهربائية بقوة295 كيلووات/400 حصان، مع وجود محركين في الخلف يتحكمان بشكل مستقل في العجلات عبر نظام توزيع عزم متطور (Active Torque Vectoring).

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 89 كيلوات ساعة توفر مدى سير يصل إلى551 كلم في أفضل الأحوال.

ومن ناحية التقنيات، توفر السيارة A390 GT أحدث أنظمة الاتصال، بما في ذلك خدمات Google المدمجة والتخطيط الذكي للرحلات مع احتساب محطات الشحن، إضافة إلى مجموعة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة.